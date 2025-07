Calciomercato | che colpo del Newcastle! Dal Nottingham Forest arriva Elanga | le cifre e tutti i dettagli

Il calciomercato entra nel vivo con un colpo da sogno per il Newcastle, che si assicura le prestazioni di Anthony Elanga dal Nottingham Forest. Un investimento importante da 55 milioni di sterline, che sottolinea la volontà dei Magpies di puntare in alto. Tutti i dettagli di questa operazione sfavillante sono pronti a svelarsi: ecco cosa c’è dietro questa interessante mossa di mercato.

Il Newcastle mette a segno un ottimo affare di mercato con l'arrivo di Anthony Elanga dal Nottingham Forest. L'esterno si trasferisce ai Magpies con un accordo che, secondo Sky Sports News, è di ben 55 milioni di sterline.

In questa notizia si parla di: newcastle - nottingham - forest - calciomercato

