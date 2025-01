Game-experience.it - Vampires: Bloodlord Rising, Toplitz Productions annuncia un nuovo nome e nuovo Look

Lo studio di sviluppo Mehuman Games e l’editorehanno svelato ile ilaggiornato del loro action-adventure sandbox a tema horror con una forte componente narrativa. Ora noto come, il gioco di Mehuman Games si presenta con un design visivo migliorato, una rinnovata caratterizzazione dei personaggi e altri perfezionamenti che danno vita ai protagonisti nell’oscuro e misterioso mondo di Sangavia.Robin Gibbels, Head of Producing di, ha condiviso le seguenti dichiarazioni:“Più avanzavamo nello sviluppo, più ci rendevamo conto che il contenuto, con il suo focus narrativo e la forte implementazione di elementi action-adventure, non corrispondeva alle aspettative tipiche di un gioco della serie Dynasty. Pur mantenendo alcuni elementi radicati nel DNA di Dynasty, con ilè chiaro che questi vampiri non si appoggiano sulle spalle di nessuno e combatteranno per il loro posto nell’open world di Sangavia.