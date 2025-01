Universalmovies.it - The Devil in the White City | Si avvicina la reunion DiCaprio-Scorsese

Il più volte citato adattamento del romanzo Thein theè tornato alla ribalta nell ultime ore grazie ad un aggiornamento molto gradito dai fan.Secondo Deadline, infatti, la 20th Century Studios sarebbe in trattative con la Appian Way di Leonardoper tornare di diritto in corso per un adattamento cinematografico. La fonte, tra l’altro, ha riferito chesarebbe indicato come protagonista, e Martincome regista. Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe dell’ennesima collaborazione tra le due stelle hollywoodiane.produrranno anche insieme a Stacey Sher, Rick Yorn e la partner diper Appian Way Jennifer Davisson. La fonte ha aggiunto che al momento non esiste una sceneggiatura per il film.Thein theè stato in via di sviluppo sin dal 2010, anno in cuiha acquisito i diritti sul romanzo di Erik Larson con la sua Appian Way.