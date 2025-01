Formiche.net - Spese militari, gli Usa di Trump spingono verso il 5%

Con l’insediamento ufficiale di Donaldalla Casa Bianca, il dibattito sulledegli Stati membri della Nato entra in una nuova fase. Benché l’invasione dell’Ucraina del 2022 sia effettivamente risultata in un aumento complessivo delle, finora l’idea di alzare ufficialmente la soglia percentuale del Pil investito nella Difesa era rimasta nel dominio delle ipotesi. Ora, con l’avvicinarsi del prossimo summit Nato di giugno, è il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Mark Rutte, a sposare la linea die rilanciare il tema dell’aumento della spesa. Ancora una volta Rutte non ha dato una cifra esatta, ma sembra ormai inevitabile che la proposta sarà quella di portare l’impegno alleato almeno al 4-5%. I prossimi mesi saranno determinanti per capire quali saranno termini e condizioni di questi aumenti.