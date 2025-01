Ilgiorno.it - Ruby ter, la Cassazione: “Processo da rifare, errore giuridico nelle assoluzioni”

Milano, 23 gennaio 2025 – Nuovo capitolo nella lunga vicenda giudiziaria del casoter. La Corte diha annullato la sentenza con cui, nel febbraio 2023, il Tribunale di Milano aveva assolto tutti gli imputati, tra cui Silvio Berlusconi (poi morto a giugno di quell'anno), Karima El Mahroug e le ex Olgettine. La Suprema Corte ha riscontrato un “vizio”, un“che ha inficiato il verdetto” e ha disposto un nuovod'appello per 22 imputati, fornendo precise linee guida per la valutazione delle accuse. UnSecondo i giudici della, il Tribunale di Milano ha commesso un vizio nella sua valutazione, basandosi su elementi giuridici inappropriati. Le motivazioni evidenziano come le ragazze, coinvolte nei processicome testimoni, avrebbero dovuto essere sentite come “testimoni assistite” in quanto già indagate per presunti versamenti ricevuti da Berlusconi.