Roma ko 1-0 ad Alkmaar sfuma qualificazione diretta a ottavi Europa League

(Adnkronos) – Pesante ko per laadcontro l’Az. I giallorossi perdono 1-0 con un gol di Parrott al 35? della ripresa e dicono addio alle speranze diaglidi finale di. Per i capitolini sarà decisiva la sfida tra sette giorni all’Olimpico con l’Eintracht Francoforte per centrare laai playoff del mese prossimo. In classifica gli olandesi salgono a quota 11, scavalcando i capitolini fermi a 9. Nel primo quarto d’ora di partita Hummels è decisivo in due occasioni. All’11 salva su Meerdink lanciato in contropiede e al 14? anticipa Poku a pochi metri dalla porta. Al 19? ammonito Dovbyk che, con un gomito alto, colpisce Goes. Al 22? Dybala serve Dovbyk in area ma Goes riesce a chiudere anticipando l’ucraino. Al 25? Angelino sbaglia un passaggio in uscita e l’AZ va in porta con Mijnans che si ritrova davanti a Svilar: decisivo Koné che va a chiuderlo in scivolata.