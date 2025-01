Anteprima24.it - Ristoratore subisce furto e lancia appello ai ladri: “Costituitevi e vi assumo, pago 1400 euro al mese”

Tempo di lettura: 2 minutiScassina e rapina un ristorante alla Galleria Umberto I e poi nasconde anche il bottino di 2500al complice. La vicenda si è verificata la scorsa notte a Napoli: ilè avvenuto ai danni di “Funé Cucina Café” il cui titolare ha deciso di rivolgere una entrambi i: “Li vorrei prendere a lavorare da me, gli voglio far comprendere che lavorando onestamente potrebbero guadagnare di più che con questi furtarelli. Quindi che si facciano avanti e si costituiscano. Se vogliono cambiare vita da me avranno uno stipendio dinetti al”.La vicenda è stata resa nota dal deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto i video dal titolare. “Dopo aver forzato la serranda sono entrati dentro, hanno portato via circa 2500in contanti, e mi hanno causato danni per 1200