Rise of the Empress | Prime Video svilupperà una nuova serie che reimmagina la storia della regina cattiva di Biancaneve

Leggi su Cinefilos.it

of theunacheladista adattando unadi libri fantasy cheladi. Negli ultimi anni, il servizio di streaming di Amazon è diventato la casa di diversefantasy di grande richiamo, a partire dal 2021 con La Ruota del Tempo, basata sull’omonimadi libri di Robert Jordan e Brandon Sanderson. Tuttavia, lafantasy più popolare diè Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, basato sugli scritti di J.R.R. Tolkien, con la prima stagione che è laoriginale più vista del servizio di streaming.Ora il servizio di streaming sta adattando un’altradi libri fantasy. Secondo Deadline,ha ordinato laof the, basata sull’omonimadi libri di Julie C.