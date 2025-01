Ricardito lo squalo? | la recensione del film che incanta i bambini

Leggi su Cinefilos.it

lo?: ladelcheNegli ultimi anni, il cinema d’animazione ha assunto un ruolo sempre più significativo nel sensibilizzare i più piccoli a valori fondamentali come la creatività, l’empatia e la consapevolezza del mondo che li circonda. Da semplice intrattenimento, l’animazione si è trasformata in un potente veicolo educativo, capace di instaurare un dialogo profondo e arricchente con le giovani generazioni, parlando loro con forza e fiducia. Attraverso storie di avventure avvincenti e ricche di fantasia, riesce non solo a catturare l’attenzione dei, ma anche a stimolare riflessioni importanti su temi di grande attualità.Un esempio èè uno?, il nuovod’animazione diretto da Alessia Camoirano, che dal 23 gennaio approda nelle sale italiane portando il pubblico in un viaggio suggestivo sul fondo del mare.