Porto crocieristico di Fiumicino il sindaco Baccini risponde alle osservazioni dell’Agcm

, 23 gennaio 2025 – Ildi, Mariodell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riguardo alla concessione per la realizzazione deldi Isola Sacra (leggi qui), confermando che la durata della concessione sarà rivalutata. Secondo il, gli anni di concessione saranno ridefiniti in base alla nuova convenzione, considerando un aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) da parte del soggetto proponente.“Solo attraverso il PEF, che rifletterà i costi e i ricavi effettivi legati alla funzione sia diportistica che crocieristica, si potrà stabilire il periodo necessario per il rientro degli investimenti e determinare quindi la durata finale della concessione. – conferma il Primo Cittadino. – In meritosull’equilibrio tra la nautica da die l’attività crocieristica, la valutazione dovrà riguardare non solo gli spazi e le infrastrutture, ma anche i ricavi derivanti ddue attività, un aspetto che sarà attentamente considerato nel PEF rivisitato.