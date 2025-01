Oscar regista Alessandro Rossellini | Abbiamo festeggiato zia Isabella in chat famiglia

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –“la candidatura aglidi ziain unadi, che si chiama ‘Thes'”. Così ilcommenta la nomination per ‘Conclave’ come Miglior attrice non protagonista, intervenuto nel programma ‘5 in condotta’ con Serena Bortone su Rai Radio 2. “Ci ha scritto ‘I’m speecheless’, che vuol dire ‘sono senza parole’, e di essere molto emozionata”. Gioia condivisa anche dallo stesso: “Mi sono scese le lacrime, forse sto diventando vecchio”. La cerimonia di premiazione è attesa per il 2 marzo: “Non so se saremo tutti insieme, ma faremo il tifo per lei da qualsiasi parte del mondo saremo in quel giorno”, assicura. Tra le emozioni per l’annuncio della candidatura si fanno strada i ricordi: “Ziaè stata un padre per me.