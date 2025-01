Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 24 gennaio 2025: Sagittario, osa di più

Leggi su Zon.it

L’diFox per24ArieteLa giornata si prospetta intensa, con la Luna che illumina il tuo settore lavorativo. Avrai una notevole energia per affrontare sfide e imprevisti con spirito combattivo. In amore, cerca di non essere troppo impulsivo: un confronto sereno con il partner potrebbe risolvere tensioni recenti. I single potrebbero scoprire una nuova attrazione in un contesto inaspettato.ToroVenere in ottimo aspetto favorisce la tua vita sentimentale, rendendoti più affettuoso e incline a esprimere i tuoi sentimenti. Sul lavoro, sarà fondamentale mantenere la calma e affrontare ogni compito con metodo: le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Una serata rilassante potrebbe essere il tocco finale perfetto per chiudere la giornata.GemelliGrazie all’influenza di Mercurio, sarai protagonista di situazioni stimolanti.