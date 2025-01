Nerdpool.it - Online il promo del tanto atteso crossover di One Chicago!

È arrivato il momento deldi One. Il franchise si è preparato all’eventoper tutta la stagione, e in realtà per gli ultimi sei anni. Siamo assolutamente entusiasti di vedere come tutti i pezzi dei diversi show si allineeranno e come Med, PD e Fire riusciranno a salvare la situazione.Gli attori di Onehanno fatto un buon lavoro nel tenere nascosti gli spoiler sul, ma ildell’evento è stato finalmente rilasciato e ci sono alcune importanti rivelazioni su chi è in pericolo e chi è emotivamente devastato.Stella Kidd e Adam Ruzek rimangono intrappolati nel sottosuoloLa logline delconfermava che due personaggi dei tre show di Onesarebbero stati messi in pericolo. Un pericolo tale da costringere le squadre intorno a loro a unirsi per assicurarsi che ne escano vivi.