Pronosticipremium.com - Notte turbolenta per la Roma: tifosi dell’AZ sotto l’hotel con petardi e fuochi d’artificio

Leggi su Pronosticipremium.com

Non è stata unasemplice quella della, che stasera alle ora 18.45, scenderà in campo all’AFAS Stadion per affrontare l’AZ Alkmaar nella settima giornata della fase campionato di Europa League. In vista di una sfida così delicata, il riposo dei giocatori giallorossi è stato complicato da alcuniolandesi, che si sono recati poco fuori cittàdove alloggiava proprio la formazione di Ranieri. Stando infatti a quanto riportato da Ilnista, intorno alle 2, i supporters biancorossi hanno infatti lanciatoper disturbare la squadra capitolina.Non si tratta della prima volta nel corso di questa stagione che accade una cosa simile. Basta infatti tornare indietro di qualche mese, sempre in Europa League, a quella che è stata la sconfitta sul campo dell’Elfsborg, quando ancora sulla panchina giallorossa sedeva Ivan Juric.