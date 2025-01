Ilrestodelcarlino.it - Niente alcolici in strada: "Da sabato via alle multe"

Da, in via sperimentale e fino al 24 aprile, divieto di berenelle aree pubbliche tutti i giorni d226, nel perimetro della zona centro-sud. Lo dispone l’ordinanza firmata martedì sera dal sindaco. Tre mesi per contrastare il fenomeno dell’abuso di alcool anche tra giovanissimi, che bivaccano e si ubriacano nei giardini pubblici e per. "Il personale che opererà daprossimo procederà a effettuare i controlli anche anche per far rispettare il provvedimento" spiega il dirigente della Polizia municipale, Cristian Lupidi. "Il regolamento di polizia urbana – aggiunge – già con l’articolo 34 prevede per l’amministrazione comunale la facoltà di disporre divieti in tal senso e con una ulteriore applicazione pratica sono stati definiti gli orari e la zona oggetto del divieto".