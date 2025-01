Oasport.it - NBA, i risultati della notte (23 gennaio): SGA da leggenda per Oklahoma City, Houston batte Cleveland, Boston supera i Clippers all’overtime

Leggi su Oasport.it

Nottata NBA da tanti scontri diretti, quella appena passata. Che però ha perso un pezzo per strada, visto il rinviosfida tra New Orleans Pelicans e Milwaukee Bucks a causa di una tempesta di neve sulla cittàLouisiana che ha precluso la disputapartita e anche la partenza di Antetokounmpo e compagni verso altri lidi, mettendo a rischio anche altre partite.Ma andiamo sulle gare disputate. Prestazione daper Shai Gilgeous-Alexander nel successo degliThunder, sempre più primi a ovest, sugli Utah Jazz: sono 54 per la guardia canadese, career high, che diventa il primo per la franchigia a metterne almeno 50 dai tempi di Russell Westbrook in formato MVPLega.Torna invece al successo, che si prende lo scalpo di, la squadra migliorelega, in un finale punto a punto.