Maradona Jr | La scelta di Danilo va rispettata

Il Napoli in corsa per lo scudettoDiego ArmandoJr, allenatore dell’Ibarra e figlio del leggendario “Pibe de Oro”, si è espresso con entusiasmo sulle prospettive del Napoli. Intervenendo a Radio Marte nel programma “Marte Sport Live”, ha sottolineato la competitività della squadra di Antonio Conte, pronta a giocarsi il titolo. “Da tifoso sono fiero di poter dire che il Napoli si gioca lo scudetto”, ha dichiarato, aggiungendo che la squadra sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo.Jr sul caso: unadi cuoreJunior ha commentato anche la decisione didi optare per la nazionale brasiliana. “Non mi aspettavo che scegliesse il Brasile, ma sapevo che c’era questa possibilità. Quando giochi tanti anni lontano da casa, subentrano esigenze familiari.