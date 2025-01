Latina 55 studenti pronti a partire per il Viaggio della Memoria | Uscire dai libri e raggiungere i luoghi del dolore

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 gennaio 2025- Cinquantacinquee undici docenti sonoper il, organizzato per il secondo anno consecutivo dall’amministrazione comunale. I ragazzi degli istituti comprensivi Fabiano, Prampolini, Tasso, Don Milani, Cena, Borgo Faiti, Da Vinci, Frezzotti, Giuliano e Castelnuovo partiranno, accompagnati dagli assessori all’Istruzione e alle Politiche giovanili Francesca Tesone e Andrea Chiarato e dal presidentecommissione cultura Claudio Di Matteo, dal 26 al 29 gennaio verso Berlino, per visitare il campo di concentramento di Sachenhausen, ma non solo. Tra le tappe previste anche Potsdamer Platz, area storica che ha visto la divisione di Berlino e la riunificazione, il Museo Ebraico, la Porta di Brandeburgo, il MuseoDDR del Terrore, il Checkpoint Charlie e ille del Muro di Berlino lungo il fiume Sprea.