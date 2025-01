Metropolitanmagazine.it - La Thailandia celebra i primi matrimoni tra persone dello stesso sesso

Dopo Taiwan e il Nepal, anche laha compiuto la storica scelta di autorizzare le nozze tra. La legge era da tempo oggetto di discussione, ma è stata approvata dal Parlamento pochi mesi fa, e promulgata dal re solo a settembre, entrando in vigore ufficialmente da oggi, 23 gennaio 2025. Ad essere modificata, la definizione stessa dio, fino ad allora indicato esclusivamente come unione di un uomo e una donna.Per festeggiare l’evento epocale, centinaia di coppie omosessuali hannoto il loroo; molte di queste, hanno organizzato delle vere e proprie cerimonie di massa, officiate nelle piazze delle città, in particolare a Bangkok. Gli attivisti hanno stimato che nella sola giornata di oggi gli sposalizzi supereranno il migliaio; in un centro commerciale della capitale, oltre trecento coppie ufficializzeranno il loro amore civilmente.