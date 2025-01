Lanazione.it - La Marina affonda Biella

Dynamic12Militare 17 Dynamic: Ferrero, Raimondi, Raise, Barsanti 1, Borsotti, Ciaravino 1, Molinatti 2, Blotto, Nicolo1, Cialdella 2, Vezzu 1, Brunago 2, Todaro, Fabbro 2.Militare: Belluomini, Di Caro 1, Franzoni 1, Conselmo 1, Maltinti 1, Pardini 2, Bertucci, Pelliccia, Sisti 2, Biancardi 7, Bertagna 1, Sartori 1, Antonante, Gatto. Allenatore: Foti. Parziali 3-3, 4-4, 4-4, 1-6. Arbitro: Fusello.– Buona la prima per laMilitare, che fa il suo esordio nel difficile girone lombardo di serie C maschile di pallanuoto con una vittoria: i ragazzi con le stellette allenati da coach Carlo Foti s’impongono per 17 reti a 12 sulla Dynamic, al termine di una gara in esterna faticosa, che si è decisa nell’ultimo tempo. "Una trasferta non semplice – esordisce il tecnico - :è lontanissima, poi l’orario è slittato dalle 18 alle 20 e come approccio iniziale eravamo molto scarichi; abbiamo incontrato una formazione al di sotto di noi tecnicamente, ma giocato in una vasca da 25 e questo, insieme ad altri fattori, hanno fatto sì che la squadra non abbia brillato.