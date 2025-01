Metropolitanmagazine.it - La Camera approva la legge sulla detenzione degli immigrati, la prima firmata da Trump

Mercoledì laha dato l’zione definitiva al disegno diche richiede laclandestini accusati di furto e crimini violenti, segnando lalegislazionedal presidente Donald, mentre il Congresso, con un certo sostegno bipartisan, si è mosso rapidamente in linea con i suoi piani per reprimere l’immigrazione illegale .L’zione del Laken Riley Act, che prende il nome da uno studente di infermieristica della Georgia assassinato l’anno scorso da un venezuelano, mostra quanto bruscamente il dibattito politico sull’immigrazione si sia spostato a destra dopo la vittoria elettorale di. La politica sull’immigrazione è spesso stata una delle questioni più radicate al Congresso, ma una fazione cruciale di 46 democratici politicamente vulnerabili si è unita ai repubblicani per sollevare la rigida proposta all’zione con un conteggio dei voti di 263-156.