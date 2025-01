Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, retroscena su Thiago Motta: «Si aspetta subito questo dal nuovo acquisto». Il pensiero del tecnico è chiaro

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24sue il suoper l’attaccante francese. Ecco le ultime novità su di luiSu Tuttosport, nell’edizione odierna, si parla di quel Randaldellache dovrebbe scendere in campo già contro il Napoli nella trasferta in programma sabato sera.siche il francese portiquella qualità che è mancata fin qui all’attacco bianconero, rimproverato dopo la trasferta di Brugge dell’altra sera. L’abbondanza in avanti, ora, non deve diventare un freno alla determinazione, ma uno stimolo a dare sempre di più.Leggi sunews24.com