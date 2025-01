Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, l’impatto a bilancio del nuovo acquisto bianconero: tutte le cifre e i dettagli

di RedazioneNews24del: ecco lee gli aggiornamenti economici sul colpo in attaccoIl secondo colpo del calciomercato Juve, dopo Alberto Costa, in questa sessione invernale è Randal. Nella giornata odierna, infatti, è arrivata l’ufficialità e secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, per la seconda metà della stagione 2024/25 il giocatore costerà alla Juve circa 5,6 milioni di euro, a cui si aggiungono poi 2,6 milioni di commissioni.Infatti, ladovrà coprire un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti (circa 4,6 milioni di euro lordi) a cui si aggiunge il costo del del prestito, pari ad 1 milione di euro.Leggi sunews24.com