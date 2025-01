Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Endroll Back di Kantetsu e Haruna Nakazato

Per capire cosa ha spinto l’amata sorella al suicidio, Asaharu accetta la proposta di un misterioso angelo e viene coinvolto in un gioco molto pericoloso.Arrivano sugli scaffali i tre volumi didicon i disegni diraccolti in un elegante cofanetto da collezione targato J-POP! Il box sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 29 gennaio.Yuka, sorella minore di Asaharu, si è suicidata a causa degli atti di bullismo subiti. All’improvviso, un angelo appare davanti all’addolorato fratello e gli dice: “Uccidi chi ha spinto Yuka Mamiya alla morte. Fallo e la riporterò in vita”. Il ragazzo decide di partecipare a questa bizzarra caccia al colpevole. Il tempo limite è di tre mesi: a ogni errore, perderà dieci anni di vita e dovrà rifare tutto da capo.