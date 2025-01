Il ritorno della melodia a Sanremo 2025

Leggi su Gqitalia.it

Il Festival diriporta laal centroscena, quella“sanremese” che ha segnato la storiamusica italiana. Tuttavia, non si tratta di un semplice richiamo nostalgico o di un rifugio nella tradizione. Al contrario, nelle canzoni ascoltate in anteprima, la linea melodica si rivela un elemento sorprendentemente attuale, in grado di costruire ponti tra generi - e persino tra generazioni - profondamente diversi.Laè, per esempio, quel filo conduttore capace di legare insieme sonorità lontane, come accade nel brano (stupendo) di Rose Villain. Allo stesso tempo, può essere anche quello strumento che valorizza l’interpretazione degli artisti, aggiungendo profondità emotiva, intensità e colore. È questo il caso di Giorgia, che torna sul palco dell'Ariston con un brano scritto insieme a Blanco, e di Olly, che con il suo stile fresco e personale dimostra come la“sanremese” possa parlare anche alle nuove generazioni.