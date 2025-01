Metropolitanmagazine.it - Il 2025 a tempo di musica di Giorgia, tra Sanremo e il nuovo tour

L’abbiamo apprezzata, negli ultimi mesi, nelle vesti inedite di conduttrice televisiva a X Factor Italia, durante il quale ha saputo tenere a bada i quattro giudici indisciplinati Achille Lauro, Paola Iezzi, Manuel Agnelli e Jake La Furia. Ora, però,tornerà a calcare i palchi, ma come cantante. A febbraio la vedremo nuovamente all’Ariston, dove tutto è iniziato, qualche decennio fa. Mancano poche settimane all’inizio dima, dopo il primo ascolto dei brani in gara da parte della stampa, molti considerano già la sua La cura per me, scritta insieme a Blanco e Michelangelo, una delle favorite per il podio.Lei, però, a rimettere le mani sul leoncino d’oro non pensa minimamente. In una recente intervista, anzi, ha dichiarato di sperare nella vittoria di un artista giovane: «Io non devo vincere, lo devono fare i giovani.