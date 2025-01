Iodonna.it - Gli uomini commettono degli errori in amore. Soprattutto questi 5

Leggi su Iodonna.it

Anche gliin, ma spesso non se ne parla. Eppure anche loro tra scarsa propensione al dialogo, mancanza di impegno e tendenza a dare sempre tutto per scontato, trascuratezza emotiva ed empatia, fanno fatica a portare avanti una relazione. Dopo aver evidenziato i 5che spesso le donneall’inizio di una storia, ecco ora i 5che gliin. Prendere appunti.e coppia: 5da non fare all’inizio di una storia X Leggi anche › Coppia, cos’è il fenomeno del gaslighting e come proteggersene 5che gliinQuando si dice che le donne vengono da Venere e glida Marte si esagera molto sulle differenze tra i due.