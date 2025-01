Generazione Distribuita ecco i temi al centro dell’assemblea Intesa con Elite | corsi di finanza per gli associati

Leggi su Ildenaro.it

Transizione energetica e digitale; instabilità del contesto geopolitico; e, non ultimi, gli effetti delle elezioni americane: sono idiscussi nell’assemblea di(associazione interna alla Federazione Anima Confindustria che raccoglie la filiera dei motori, componenti e gruppi elettrogeni) svoltasi stamattina nella sede di Borsa Italiana. Inoltre, si legge in una nota in una nota diffusa dopo l’assemblea, è stata “firmata oggi la convenzione tra– Gruppo Euronext eper offrire alle imprese associate un percorso formativo per il miglior impiego della”.“In continuità con il position paper realizzato lo scorso anno da– si legge ancora nel comunicato -, Europgen predisporrà un Manifesto del settore di cui sono stato presentati i seguenti focus point:– caratteristiche e funzione dei generatori di stand-by, in generale (emergenza) e in particolare nel quadro della transizione energetica– la reale impronta ecologica dei generatori, con elementi di raffronto rispetto ad altre tecnologie come le batterie– suggerimenti per agevolare un pieno sviluppo del ruolo del settore nella transizione energetica.