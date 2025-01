Gender equality index 2024 | progressi lenti dell’Ue l’Italia guadagna terreno

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Monica Sozzi della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 15 gennaio 2025 La Direttiva europea 2022/2381, entrata ufficialmente in vigore il 7 gennaio, ha segnato un passo fondamentale per garantire la parità di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa. Questo impegno normativo si inserisce in un contesto più ampio di azioni volte a promuovere l’uguaglianza di genere in Europa. Il, pubblicato lo scorso dicembre dall’Eige, lo European institute for, ci ricorda però quanto il cammino verso una reale equità sia ancora lungo e complesso.Il Rapporto, basato su dati che risalgono per la maggior parte al 2022, è un’analisi approfondita che misura idell’Unione europea nell’ambito dell’uguaglianza di genere, con l’obiettivo di fornire uno strumento concreto per guidare le politiche pubbliche.