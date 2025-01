Cityrumors.it - Follia Osimhen picchia un giornalista: cosa è successo

L’ex attaccante del Napoli, ora al Galatasaray in prestito, è letteralmente impazzito all’uscita di un locale e ha aggredito il cronistaVictorletteralmente fuori giro. E fuori controllo. Il campo di calcio, il suo terreno principale, però non c’entra nulla. Come spesso avviene con i calciatori che non vogliono essere ripresi, ce ne sono alcuni che ci passano sopra, altri che non ce la fanno e vanno fuori di testa.un(Ansa Foto) Cityrumors.itL’ex attaccante del Napoli, ora al Galatasaray in Turchia, si è reso protagonista di un episodio molto brutto e violento. Il giocatore, reduce da una buona stagione, avendo segnato fino ad ora 15 gol tra campionato ed Europa League con la maglia del Galatasaray, è andato completamente fuori di testa all’uscita di una discoteca.