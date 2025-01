Fair Play nel calcio, a Empoli si promuove con un convegno e la ‘partita applaudita’

Leggi su Corrieretoscano.it

– È stato presentato il 23 gennaio in sala del consiglio comunale al’eventoapplaude alin programma martedì 4 febbraio alle 21 al Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri 15).L’evento sarà l’occasione per riflettere a tutto tondo su come riportare ilsui binari di un tifo sano, corretto, rispettoso dei valori sportivi e delle persone che lo praticano e più in generale delle tematiche legate alin ambito digiovanile. Nel corso della serata verrà inoltre proiettato Il Pallone Gonfiato, un cortometraggio realizzato dalla stessa associazioneToscana che intende mettere in evidenza, in chiave ironica, le criticità che riguardano tutte le componenti che operano in questo ambito.Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Alessio Mantellassi, l’assessora allo sport Laura Mannucci e il vice presidente diToscana, Andrea Vaglini, Francesco Mazzei, consigliere della stessa associazione, e Claudio Del Rosso della Scuola del Tifo.