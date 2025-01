Unlimitednews.it - Enilive avvia a Gela l’impianto di carburante sostenibile per aerei

Leggi su Unlimitednews.it

(CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – È statoto nella bioraffineria di, in Sicilia, il primo impianto dedicato alla produzione delper l’aviazione, Saf. Ha una capacità di 400mila tonnellate all’anno, pari a quasi un terzo della domanda prevista in Europa nel 2025.ha stretto accordi con diverse compagnie aeree per la fornitura di SAF dal settembre 2022, grazie alle prime produzioni realizzate in sinergia tra la bioraffineria die altri impianti Eni a partire da materie prime di scarto.col/mgg/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo