Ilgiorno.it - Ecowatt, al via l’inchiesta pubblica: pool di esperti per valutare l’ampliamento dell’inceneritore

Castiraga Vidardo (Lodi) – La Provincia di Lodi indice la consultazionein merito al progetto di ampliamentodi Vidardo presentato a luglio scorso dalla società. In pratica, si tratta di un’attività prevista dal Codice dell’Ambiente per favorire la partecipazioneall’esame di progetti di particolare rilevanza: occorrerà individuare un organo collegiale formato da alcune figure dinominate da Regione, Provincia e Comune. In Lombardia è la prima volta che viene sfruttata questa possibilità che concede la normativa. L’organismo ha una funzione meramente consultiva e l’esame, sotto forma di inchiesta, deve svolgersi contestualmente al procedimento di valutazione dell’istanza di autorizzazione e concludersi entro novanta giorni (il termine non è ancora scattato).