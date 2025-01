Gamberorosso.it - È morto Lorenzo Viani, il gentleman della ristorazione italiana

Leggi su Gamberorosso.it

Se ne è andato, storico ristoratore di Forte dei Marmi. Era un signore, era il signoreversiliese. Ha saputo scrivere la storia di uno dei primi ristoranti di pesce che sono balzati alle cronache mondiali: Ristorante, aperto nel lontano 1980. Raramente abbiamo trovato in giro per l'Italia una passione per la propria professione e un rispetto per la materia prima come quella di. Affabile padrone di casa, sempre in sala, pronto a consigliare, proporre e ascoltare il cliente, ciascun cliente. Il servizio era attentissimo, numeroso, imponente ma sempre preciso e riconoscibile. Lui apparteneva a questa storia, tutta toscana: classica. Di mare e sale.Un'idea molto diversa e lontana dai concetti piu contemporanei di oggi.