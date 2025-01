Lanazione.it - Dimensionamento scolastico: stop agli accorpamenti per un anno in Toscana

Firenze, 23 gennaio 2025 – Una storia infinita. Le 14 scuole toscane che avrebbero dovuto essere accorpate a partire da settembre restano autonome, almeno per il prossimo. La Regioneha infatti ottenuto il blocco degliprevisti dal governo grazie a un recente decreto-legge, evitando così di ricorrere al Tar. La questione nasce dai parametri utilizzati per il: secondo la Regione, la stima della popolazione scolastica utilizzata dal governo nel 2023 (436.258 alunni) era inferiore al dato effettivo comunicato a novembre 2024 dall’UfficioRegionale (440.081 alunni). Tale discrepanza avrebbe portato a una riduzione errata del numero di autonomie scolastiche, da 466 a 446 entro il 2026/2027. Il decreto-legge del 16 gennaio ha però introdotto nuove misure di riorganizzazione del sistema, stabilendo che le regioni che non hadottato la delibera sulentro il 31 dicembre 2024 possano provvedere entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto.