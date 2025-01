Ilgiorno.it - Database unico per il comando di Polizia locale

Leggi su Ilgiorno.it

Unpiù organizzato ed efficiente attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi. È uno degli obiettivi del 2025 pensato per rafforzare il presidio territoriale e la sicurezza urbana. Si inizia dal processo di informatizzazione che entra ora nel vivo. La sede di via Volontari del Sangue, infatti, avrà unper le attività di infortunistica stradale, centrale operativa egiudiziaria, che permetterà non solo di migliorare la qualità degli atti, ma anche di avviare la mappa del rischio, utile strumento per programmare le attività a seguito delle analisi delle criticità. "Lo scorso anno abbiamo ottenuto grandi risultati, frutto dell’impegno e dell’enorme lavoro, spesso silenzioso, degli agenti che ringrazio per il loro quotidiano impegno, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine e i vigili del fuoco", commenta il sindaco Roberto Di Stefano.