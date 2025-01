Tarantinitime.it - CSV Taranto: “Comunità che coltivano speranza”

Tarantini Time QuotidianoTorna la Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà, la principale iniziativa di promozione del volontariato del Centro Servizi Volontariato della provincia diETS, che quest’anno taglia il prestigioso traguardo delle diciotto edizioni.L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa presso la Biblioteca Comunale “Acclavio”, aperta dal Presidente Francesco Riondino che ha spiegato come «quest’anno il claim della Rassegna è “Comunità che”: mai come in questo periodo di profonda incertezza sul futuro, in un mondo afflitto da conflitti, disastri ambientali ed estrema povertà, c’è bisogno di “”, ovvero di continuare a credere e ad avere fiducia nella realizzazione futura di ciò che desideriamo, riconoscendone i segni anche nelle piccole cose di tutti giorni».