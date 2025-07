Amici 24 Luk3 confessa | Rivederla fuori mi ha fatto strano

Luk3, il talento di Amici 24, condivide le sue emozioni e i momenti più intensi del suo percorso nel talent show. Dall’ingresso nella scuola all’amore con Alessia Pecchia, fino al sorprendente successo post-programma, il cantante riflette su un viaggio ricco di sfide e soddisfazioni. Rivederla fuori ha avuto un effetto speciale, portandolo a un nuovo livello di consapevolezza e gratitudine. Scopriamo insieme come questa esperienza abbia plasmato il suo futuro artistico.

