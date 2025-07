Estate 2025 Versilia | successo per Olimpiadi del Cuore Forte dei Marmi

L’estate 2025 a Forte dei Marmi si è conclusa con un trionfo di emozioni e solidarietà, grazie alla nona edizione delle Olimpiadi del Cuore. Un lungo serpentone di VIP ha animato la serata, culminata in una celebrazione all’insegna della comicità e del cuore. Organizzata da Paolo Brosio e la sua onlus, questa manifestazione ha dimostrato ancora una volta come sport e solidarietà possano unirsi per fare la differenza. I proventi delle due serate continueranno a sostenere nobili cause, lasciando un segno indelebile nel cuore della Versilia.

Trionfo di emozioni e lungo serpentone di vip a Forte dei Marmi: davvero un grande successo per le Olimpiadi del Cuore 2025. E’ stata soprattutto una serata incentrata sulla comicità quella che ha chiuso la nona edizione del Mattone del Cuore 2025. Stiamo parlando della kermesse della solidarietà organizzata da Paolo Brosio con la sua onlus versiliese Olimpiadi del Cuore. I proventi delle due serate (venerdì scorso al Maitò Beach Forte dei Marmi e sabato ai Bagni Assunta Forte dei Marmi) serviranno per dare il contributo decisivo per l’ultimazione del Peace Hospital – Primo soccorso di Medjugorie, nei luoghi delle apparizioni mariane in Bosnia a cui Brosio è molto legato. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Estate 2025 Versilia: successo per Olimpiadi del Cuore Forte dei Marmi

