Ascolti TV | Venerdì 11 Luglio 2025

Venerdì 11 luglio 2025 si è acceso il sipario sugli ascolti tv, regalando momenti di grande intrattenimento e sorprese per gli spettatori italiani. Dalla musica di Tim Summer Hits su Rai1 alle emozioni sportive di Italia-Spagna su Rai2, ogni rete ha catturato l’attenzione del pubblico. Scopriamo insieme i numeri e le preferenze della serata: un viaggio tra performance televisive e tendenze di visione che riflettono il cuore della nostra passione per la TV.

Nella serata di ieri, venerdì 11 luglio 2025, su Rai1 Tim Summer Hits – Best Of ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la replica di Vanina – Un Vicequestore a Catania ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 la partita degli Europei Femminili di Calcio – Italia-Spagna intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Chicago Fire incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Buongiorno, notte segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 In Viaggio con Barbero raggiunge.000 spettatori e il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it