Reaparecido Alvarez Solo una storia estiva

Reaparecido Alvarez è solo una storia estiva. La vera sorpresa tra i 29 calciatori saliti agli ordini di Fabio Grosso a Ronzone è Agustin, di cognome...

Ha sorpreso, ammettiamolo, la presenza di Janis Antiste, attaccante francese classe 2002 rientrato dal prestito a Normimberga, tra i 29 calciatori saliti agli ordini di Fabio Grosso in quel di Ronzone, sede trentina del ritiro neroverde. Ma siccome Antiste, con Grosso, aveva già cominciato – segnando anche un gol – la stagione scorsa prima di trasferirsi in Germania, la sorpresa di questo primo Sassuolo è un'altra. Di nome fa Agustin, di cognome Alvarez, ed è un attaccante uruguaiano classe 2001 che il Sassuolo pescò, strapagandolo (12 milioni, si dice) e blindandolo (contratto quinquennale) nell'estate del 2022 dal Penarol.

