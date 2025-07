Incidente in via delle Vigne Nuove 29enne perde il controllo dell'auto | soccorso in codice rosso

Un drammatico incidente ha sconvolto la tranquilla via delle Vigne Nuove di Roma, lasciando un giovane di appena 29 anni in condizioni critiche. Dopo aver perso il controllo dell'auto, il ragazzo è stato soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza all’ospedale. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, ma l’intera comunità segue con apprensione gli sviluppi. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Un 29enne è grave ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso, rimasto ferito in un incidente ieri sera su via delle Vigne Nuove a Roma. Ha perso il controllo alla guida della sua auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

