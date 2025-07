Nel mondo del calcio, il successo sul campo può essere offuscato da scandali e controversie. La rivalità con il Napoli e le accuse di violenza rivolte a un noto giocatore hanno scosso l’intera comunità sportiva, portando a una sanzione severa del tribunale. Una carriera ricca di trofei rischia di essere oscurata da queste gravissime accuse, dimostrando quanto sia fragile la gloria quando si affrontano ombre giudiziarie.

La bacheca piena e la rivalità con il Napoli, poi le gravi accuse di violenza Sanzione terribile del Tribunale"> Ha una bacheca ricca di trofei conquistati nel corso della propria carriera, ma questo serve a poco se si viene accusati di violenza. Le notizie in grado di stravolgere il mondo del calcio sono all'ordine del giorno e anche in questo caso si è trattato di un fulmine a ciel sereno. E a essere coinvolto è un giocatore che per anni ha incantato sui vari terreni di gioco d'Europa e anche del mondo. Uno di quei difensori solidi che difficilmente lasciano passare gli avversari. Ha sollevato trofei nazionali e internazionali, indimenticabile resterà sicuramente il Mondiale vinto con la sua Germania nel 2014 in Brasile.