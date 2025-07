Superman David Corenswet svela di aver imprecato contro Rachel Brosnahan | Mi ha portato al limite

Superman David Corenswet ha recentemente rivelato un episodio inaspettato sul set che ha fatto discutere: durante le riprese, ha lasciato sfuggire un'imprecazione contro Rachel Brosnahan, portandolo al limite. Questa confessione, condivisa con ironia nell’intervista a People, mette in luce la spontaneità e la forte chimica tra gli attori, dimostrando come anche i momenti più imprevisti contribuiscano a rendere memorabile la lavorazione. La scena rimane un esempio di autentico coinvolgimento e passione dietro le quinte...

David Corenswet ha raccontato in una recente intervista alcuni momenti sul set di Superman e ha svelato di aver urlato "Fan..ulo" durante le riprese, cogliendo tutti di sorpresa. Durante le riprese di Superman, David Corenswet ha sorpreso tutti lasciandosi sfuggire un "vaff." fuori copione, colpito da una battuta tagliente di Rachel Brosnahan. L'episodio, raccontato con ironia in un'intervista a People, rivela l'intensità e la chimica fra i due attori. Anche James Gunn, regista del film, ha svelato aneddoti esilaranti sul dietro le quinte. Superman si lascia colpire da Lois Lane Sul set del nuovo Superman diretto da James Gunn, non volano solo mantelli, ma anche imprecazioni improvvise.