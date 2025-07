Lavori al Piola | capienza ridotta da 18mila a circa 5mila posti

L’attesissimo ritorno del Novara FC in Serie C segna un nuovo capitolo per lo stadio Piola, che vedrà una capienza ridotta da 18mila a circa 5mila posti. Questa decisione, condivisa tra club e Comune, mira a garantire un ambiente più intimo e sicuro per tifosi e atleti. Un passo importante che sottolinea l’impegno del Novara nel valorizzare il proprio patrimonio sportivo e comunitario, preparandosi ad accogliere i tifosi per una stagione ricca di emozioni.

Uno stadio Piola che avrà una capienza massima di circa di 5mila posti, poco al di sotto, e non più 18mila. Si presenterà così lo stadio a Novara con l’avvio del campionato di serie C dalla stagione 2526. Una scelta fortemente voluta dal Novara Fc in condivisione con il Comune, proprietario. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

