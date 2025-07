LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | tra poco la FP2 pista umida al Sachsenring

Il Gran Premio di Germania 2025 si accende tra pioggia e tensione al Sachsenring, dove la FP2 è in corso su pista umida. Marc Marquez, noto per la sua abilità negli assaggi difficili, potrebbe sfruttare questa condizione a suo favore. Con temperature delicate e gomme sotto stress, i piloti devono rimanere concentrati. Resta con noi per vivere ogni attimo di questa emozionante giornata di MotoGP!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.55 Marc Marquez, in queste condizioni di pista, potrebbe fare ulteriormente la differenza, essendo sempre molto abile nell’adattarsi rapidamente a un asfalto che offre poco grip. 09.52 I piloti, con queste temperature, dovranno fare molta attenzione. Parlando di un circuito sinistrorso, i centauri dovranno fare particolare attenzione nella gestione delle temperature delle gomme. 09.50 Pista umida in questo momento al Sachsenring e non facile da interpretare, per via di alcune pozze d’acqua non in traiettoria molto insidiose. 09.48 “ Avevamo anche preso in considerazione l’idea di finire fuori dai dieci e non ci siamo andati lontani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: tra poco la FP2, pista umida al Sachsenring

