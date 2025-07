Pollena Trocchia auto in sosta prende fuoco | bimbo di 10 anni ustionato

Una scena drammatica scuote Pollena Trocchia: un’auto, apparentemente in riparazione, prende fuoco e lascia un bambino di 10 anni gravemente ustionato. Un incidente che ha coinvolto innocenti e sollevato gravi interrogativi sulla sicurezza delle officine locali. La comunità è sotto shock, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragedia improvvisa. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione e la tutela dei più piccoli in ogni contesto.

Un’auto, apparentemente in riparazione presso un’officina di elettrauto a Pollena Trocchia, ha preso improvvisamente fuoco e le fiamme hanno raggiunto il piccolo. Un bimbo di 10 anni è rimasto gravemente ustionato alle gambe mentre passeggiava con alcuni amici sul marciapiede. E’ accaduto ieri tra Pollena Trocchia e Sant’Anastasia, in via Mazzini, dove un’auto posteggiata sul . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pollena Trocchia, auto in sosta prende fuoco: bimbo di 10 anni ustionato

In questa notizia si parla di: pollena - trocchia - auto - fuoco

Pollena Trocchia, suona il clacson mentre l’ex si infila nella sua auto: arrestato stalker 34enne - Un episodio che riaccende i riflettori sul tema del stalking, un fenomeno purtroppo in crescita nel nostro paese.

BAMBINO DI 10 ANNI USTIONATO DALLE FIAMME DI UN’AUTO IN SOSTA: TRAGEDIA SFIORATA TRA POLLENA TROCCHIA E SANT’ANASTASIA Un drammatico incidente ha scosso via Mazzini, al confine tra Pollena Trocchia e Sant’Anastasia. Manuel, u Vai su Facebook

Auto in sosta prende fuoco, bimbo di 10 anni gravemente ustionato; Auto in divieto di sosta prende fuoco, bimbo di 10 anni gravemente ustionato in provincia di Napoli; Pollena Trocchia, bambino di 10 anni travolto dalle fiamme di un'auto in sosta: gravemente ustionato.

Auto in divieto di sosta prende fuoco, bimbo di 10 anni gravemente ustionato in provincia di Napoli - A denunciare quanto accaduto è stato il deputato Francesco Borrelli, che sui social ha pubblicato ... Segnala fanpage.it

Auto in sosta selvaggia prende fuoco, bimbo ustionato - Un bimbo di 10 anni è rimasto gravemente ustionato alle gambe mentre passeggiava con alcuni amici sul marciapiede. Si legge su ansa.it