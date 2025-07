Serie C Il Carpi torna in pole per Rigo

Il Carpi si è rimesso in pole per riportare a casa Mattia Rigo. Il laterale sinistro classe 2004 è tornato per fine prestito al Verona e i biancorossi da subito hanno chiesto alla società scaligera di poter riavere il mancino, protagonista di un ottimo finale di stagione in biancorosso con 13 gare un gol e un assist dal suo arrivo a gennaio. Anche nel 3-4-2-1 di Cassani l'ex Virtus Verona è ritenuto perfetto per la sua capacità di spinta e il giocatore ha confermato il gradimento alla destinazione, anche se c'è da battere la concorrenza del Novara che lo segue. Intanto ieri è arrivato un altro rinnovo di contratto, quello fino al 2027 di Davide Zagnoni, centrale difensivo classe 1995 prelevato la scorsa estate dalla Vis Pesaro che con all'attivo 38 presenze e 3 reti in biancorosso è stato uno dei leader della difesa del Carpi.

