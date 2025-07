Traffico alle stelle sul Ponte all’Indiano per i lavori di messa in sicurezza delle barriere VIDEO

Traffico alle stelle sul ponte dell’Indiano a Firenze, a causa dei lavori di messa in sicurezza delle barriere video. La mappa dei cantieri si espande, coinvolgendo non solo la tramvia ma anche questa arteria cruciale della città. Interventi fondamentali per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, che però al momento stanno causando rallentamenti significativi. Restate aggiornati per evitare disagi e pianificare al meglio i vostri spostamenti.

La mappa dei lavori in corso a Firenze si allarga. Oltre ai cantieri della tramvia, una delle principali arterie stradali della città, il viadotto dell’Indiano, è interessata da importanti lavori di sostituzione e adeguamento delle barriere di sicurezza sul margine interno del ponte, che si sono. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

