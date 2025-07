VIDEO | Negozio in fiamme e il fumo invade la palazzina due gatti morti nell' incendio

Un venerdì pomeriggio drammatico a Busalla: un incendio devasta un negozio, inghiottendo il locale e facendo invadere il fumo l’intera palazzina. La scena si aggrava con il triste ritrovamento di due gatti vittime delle fiamme, segno della violenza dell’incendio. Una corsa contro il tempo per i vigili del fuoco, che si sono impegnati a domare il rogo e a chiarire le cause di questa tragedia.

Allarme venerdì pomeriggio, quando a Busalla alcuni è scattato l'allarme per l'incendio di un negozio. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno visto le fiamme - scaturite per cause da accertare - provenire da un locale al piano terra in via Martiri di Voltaggio, con un denso fumo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it